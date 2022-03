Ukraine-Krieg: US-Abgeordnete prüfen Sanktionsbefolgung der Credit Suisse

US-Abgeordnete untersuchen einem Medienbericht zufolge, ob die Credit Suisse die Sanktionen in Zusammenhang mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine einhält. Zwei Abgeordnete hätten die Schweizer Großbank aufgefordert, Dokumente im Zusammenhang mit der Finanzierung von Jachten und Privatjets zu übergeben, die möglicherweise sanktionierten Personen gehörten, wie das „Wall Street Journal“ am Montag berichtete.