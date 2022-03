Ukraine-Krieg: VR-Chef – UBS braucht Zeit für Russland-Ausstieg

„Ich persönlich, und das müssen meine Nachfolger entscheiden, sehe für viele internationale Banken keine Zukunft im Onshore-Geschäft in Russland“, so Weber. „Selbst wenn es zu einem Waffenstillstand kommt: Russland hat sich in der internationalen Gemeinschaft ins Abseits gestellt, und das wird ziemlich langfristige Folgen haben.“