Ukraine-Krieg: Wiener Raiffeisen: Keine Gefahr für die Gruppe durch Russland-Tochter

Die Raiffeisen Bank International (RBI) sieht von der russischen Tochter keine Gefahren für die anderen Töchterbanken in Osteuropa ausgehen. „Der RBI-Konzern ist so aufgestellt, dass selbst in einem Extremszenario in einer Tochterbank kein Ansteckungsrisiko für die Gruppe besteht“, wie aus einer auf der Internetseite der Bank veröffentlichten Präsentation für die Hauptversammlung hervorgeht.