Ukrainekrieg: Deutsche Bank sieht Geschäftsbetrieb trotz IT-Zentrums in Russland nicht gefährdet

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat Schockwellen in der globalen Bankenbranche ausgelöst. Der Westen hat bereits umfangreiche Finanzsanktionen auf den Weg gebracht. In der Finanzbranche wird unter anderem befürchtet, dass die Institute bei ihren Engagements in Russland und in der Ukraine hohe Wertverluste erleiden werden.