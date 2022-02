Ukrainekrise: EZB-Chefökonom sieht Ukraine-Krise als sehr bedeutsamen Risikofaktor für Europa

Die Lage sei insgesamt so, dass eine starke Erholung der europäischen Wirtschaft erwartet werde, sagte Lane. Die Inflationsraten seien jedoch höher als erwartet und würden auch länger anhalten als ursprünglich gedacht. Das liege vor allem an den gestiegenen Energiepreisen und den Lieferengpässen. Doch je länger der Ursprung des Schocks bestehen bleibe, desto stärker werde das Preisniveau insgesamt beeinflusst. „Also revidieren wir unsere Einschätzung der Dauerhaftigkeit der Inflation in dieser Hinsicht.“ Weiterhin erwarte die Notenbank aber, dass die Inflationsraten im Laufe des Jahres sinken würden. Es sei aber unsicher, wie schnell und wie weit das gehe.