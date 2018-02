Ulrike Brouzi: DZ Bank holt neuen Finanzvorstand von der NordLB

FrankfurtNordLB-Finanzchefin Ulrike Brouzi wechselt zum 1. September zur DZ Bank. Zum Jahresbeginn 2019 übernehme die 52-jährige die Verantwortung für das Finanzressort, teilte das Spitzeninstitut der Volks- und Raiffeisenbanken am Mittwoch mit. Brouzi sitzt seit Januar 2012 im Vorstand der NordLB. Vor ihrem Wechsel zu der Landesbank in Hannover Anfang 2008 arbeite sie 17 Jahre lang in verschiedenen Positionen für die BayernLB.