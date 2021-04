Umbau: Commerzbank trifft erste Einigung mit Betriebsrat zu Stellenabbau

Die Commerzbank will noch in diesem Jahr 1700 Stellen in Deutschland streichen. Mit dem Gesamtbetriebsrat habe man sich auf ein Freiwilligenprogramm im Rahmen des angekündigten Stellenabbaus geeinigt, teilte die Commerzbank am Donnerstag mit. Ab Juli sollen den Mitarbeiter Aufhebungsvereinbarungen angeboten werden. Bis Ende des Jahres würden die betroffenen Personen die Bank verlassen.