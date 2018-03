Umbau des Filialnetzes: Was die Commerzbank von Hähnchengrillern lernen kann

Für die Ex-KFC-Managerin Fleckenstein ist das nichts Neues. „Im Einzelhandel und auch in der Gastronomie sagen Sie: ‚Alle fünf Jahre müssen Sie an Ihre Filialen, an Ihre Restaurants ran‘“, erzählt sie. „Es ist ein laufender Prozess. Sie müssen immer wieder darüber nachdenken: Bin ich noch up to date? Bin ich noch am Kunden dran? Sonst ist der Kunde weg, ganz einfach.“