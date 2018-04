Umbau: EZB gewährt Deutscher Bank bei Postbank-Einlagen mehr Spielraum

So konnte die Konzernmutter lange Zeit nur in begrenztem Umfang auf die Einlagen der Tochter zurückgreifen. Mittlerweile ist die Deutsche Bank auf die Mittel der Postbank zur Finanzierung ihres Investmentbanking nicht mehr angewiesen. Durch das Zahlungsverkehrsgeschäft der Bank sind auch in der Firmenkunden- und Investmentbanking-Sparte genug liquide Mittel vorhanden.