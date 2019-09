Umbau: Konzernchef Sewing kauft für 850.000 Euro Aktien der Deutschen Bank

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing macht seine Ankündigung wahr und steckt in den nächsten Jahren einen Großteil seines monatlichen Einkommens in Aktien des Dax-Konzerns. Quasi per Dauerauftrag werden von diesem September an bis Ende Dezember 2022 monatlich 15 Prozent von Sewings Netto-Vorstandsvergütung in Papiere der Deutschen Bank investiert.