Umbauplan: NordLB fusioniert nach Milliardenrettung mit Deutscher Hypo

Die NordLB ist nicht die einzige deutsche Großbank, die eine Tochter eingliedern will. So plant etwa die DZ Bank, ihre verlustbringende DVB Bank auf das Mutterhaus zu verschmelzen. In diesem Fall sind die Beweggründe allerdings anders. Hier geht es um eine Begrenzung der Verluste und eine de-facto Abwicklung des Tochterunternehmens.