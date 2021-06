Umfrage: 89 Prozent der deutschen Sparer erwartet steigende Preise

Die große Mehrheit der Sparer in Deutschland stellt sich auf weiter steigende Preise ein. 89 Prozent gehen davon aus, dass diese in der zweiten Jahreshälfte steigen werden, wie aus der am Montag veröffentlichten repräsentativen Umfrage unter 500 Finanzentscheidern in privaten Haushalten im Auftrag von Union Investment hervorgeht.