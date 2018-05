Umfrage: Deutscher Unternehmer sehen Weltkonjunktur optimistisch

Bei einer Befragung von rund 5.000 deutschen Unternehmen, die in insgesamt 92 Ländern tätig sind, ergibt sich für 2018 aber eine positive Stimmung: 40 Prozent rechnen in den kommenden zwölf Monaten dennoch mit einer positiven Konjunkturentwicklung an ihren jeweiligen Standorten. Das sind so viele wie noch nie seit Beginn der halbjährlichen Umfrage im Frühjahr 2015. Lediglich zehn Prozent erwarten eine Verschlechterung, 50 Prozent erwarten ein gleichbleibendes Niveau. In fast allen Weltregionen legten die Erwartungen an die Konjunktur zu. Lediglich in China gibt es einen leichten Rückgang, allerdings ausgehend von einem hohen Niveau.