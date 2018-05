Umfrage: Einstellungswelle bei US-Firmen ebbt leicht ab

WashingtonDer Job-Boom in den US-Unternehmen ist zu Beginn des Frühjahrs leicht abgeflaut. Die Firmen heuerten im April so wenig Personal an wie seit November nicht mehr, wie der Personaldienstleister ADP am Mittwoch zu seiner monatlichen Umfrage unter Privatunternehmen mitteilte. Insgesamt kamen 204.000 Mitarbeiter hinzu – der größte Anteil davon im Dienstleistungssektor.