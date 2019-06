Umfrage: Euro-Wirtschaft gewinnt an Fahrt und überschreitet Wachstumsschwelle

Wachstumsimpulse lieferte erneut der Servicesektor, während die Industrieproduktion ein weiteres Mal heruntergefahren wurde. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte jüngst ihre Wachstumsprognose für die Euro-Zone in diesem Jahr leicht angehoben. Sie erwartet für 2019 einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,2 Prozent. Damit hinkt der Euro-Raum in puncto wirtschaftlicher Dynamik den USA weit hinterher: Die dortige Notenbank hat für dieses Jahr ein Plus beim BIP von 2,1 Prozent auf dem Zettel.