 Umfrage: EZB dürfte Zinserhöhung wegen schwächerer Konjunktur hinauszögern

In der Euro-Zone hatten sich zuletzt die Anzeichen für eine Verlangsamung des Wachstums verstärkt. So schaffte die deutsche Wirtschaft - die größte im Währungsraum - von Oktober bis Dezember nur ein kleines Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP). In der gesamten Euro-Zone legte das BIP zwischen Juli und September nur noch um 0,2 Prozent zu. Damit halbierte sich das Wachstum zum Frühjahr. EZB-Präsident Mario Draghi zeigte sich zuletzt über die Konjunkturentwicklung besorgt.