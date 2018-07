Umfrage: Industrie in der Euro-Zone wächst schwächer

BerlinDie Industrie im Euro-Raum hat zum Ende des ersten Halbjahres an Tempo verloren. Die Betriebe legten im Juni so langsam zu wie seit eineinhalb Jahren nicht mehr, wie aus einer am Montag veröffentlichten IHS-Markit-Umfrage unter 3000 Firmen hervorgeht. Es sei besorgniserregend, wie stark sich die Exportaufträge seit Jahresbeginn abgeschwächt hätten, sagte IHS-Chefökonom Chris Williamson.