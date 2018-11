Umfrage: Konsumklima in Frankreich so schlecht wie seit 2015 nicht mehr

ParisDas Verbrauchervertrauen in Frankreich ist kurz vor Beginn der heißen Phase des Weihnachtsgeschäfts so schlecht wie seit über dreieinhalb Jahren nicht mehr. Das Barometer fiel um drei auf 92 Punkte, wie das Statistikamt Insee am Dienstag zu seiner Verbraucherumfrage mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich einen Rückgang auf 94 Zähler erwartet.