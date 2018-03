Umfrage: Option auf mehr EZB-Anleihenkäufe könnte bald wegfallen

FrankfurtIn etwa jeder dritte Ökonom erwartet am Donnerstag bei der EZB-Ratssitzung leichte Änderungen am Ausblick der Euro-Notenbank. Wie aus einer am Freitag veröffentlichten Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters hervorgeht, rechnen 17 von 56 Volkswirte damit, dass die EZB dann die Option einer erneuten Aufstockung ihrer Anleihenkäufe streichen wird. Bis Juni gehen davon sogar 71 Prozent der Experten aus.