Umfrage: Stimmung in Euro-Wirtschaft hellt sich überraschend deutlich auf

In der Industrie - die unter Handelskonflikten, schwächerer Weltkonjunktur und Brexit-Unsicherheit leidet - stagnierte das Barometer weitgehend. Gleiches trifft auf die Dienstleister zu. „Nur das Vertrauen in die Bauwirtschaft nahm stark ab“, so die Kommission. Das Stimmung hellte sich besonders stark in Spanien auf.