Umfrage unter Investoren: Konjunkturaussichten in Euro-Zone wegen Handelsstreit so schlecht wie lange nicht

Das ist bereits der vierte Rückgang in Folge, durch den das Barometer auf den niedrigsten Stand seit Februar 2017 abrutschte. „Die Konjunktur in der Euro-Zone kühlt sich also ab, aber eine Rezessionsgefahr besteht noch nicht“, sagte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner. Die Konjunkturaussichten werden so schlecht bewertet wie seit dreieinhalb Jahren nicht mehr, die Lage so negativ wie seit gut einem halben Jahr nicht mehr.