Umfrage unter Ökonomen: Europäische Zentralbank dürfte 2019 neue Kredite für Banken anbieten

In der Euroraum-Wirtschaft hat sich die Dynamik im Sommer merklich abgeschwächt, und es gibt nur spärliche Anzeichen für einen lang erwarteten Aufschwung. Daten vom Freitag zeigten einen überraschenden Rückgang der deutschen Industrieproduktion. Indes hat das Lohnwachstum in dem Land im dritten Quartal zugenommen und die Produktion in Frankreich ist gestiegen.