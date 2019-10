Umfrage: Verbraucher in Deutschland lehnen Facebooks Digitalwährung Libra ab

Die Mehrheit der deutschen Verbraucher hat einer Umfrage zufolge kein Vertrauen in die vom US-Internetriesen Facebook geplante Digitalwährung Libra. 73 Prozent der Konsumenten würden Libra nach eigenen Angaben nicht nutzen, hieß es in einer am Donnerstag von der „WirtschaftsWoche“ vorab veröffentlichten Erhebung.