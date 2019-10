Umfrage: Volkswirte erwarten durch EZB-Maßnahmen keinen Inflationsschub

An der Umfrage zu den Anleihekäufen nahmen insgesamt 65 Experten teil. Etwa zwei Drittel der Volkswirte gehen davon aus, dass die EZB ihr Kaufprogramm in den nächsten zwei bis fünf Jahren beenden wird. 19 Volkswirte erwarten dessen Beendigung innerhalb von zwei Jahren, drei in fünf bis zehn Jahren. Die Ökonomen erwarten zudem, dass die EZB ihren Einlagensatz Anfang 2020 auf minus 0,6 Prozent senken und ihn dann mindestens bis 2022 unverändert lassen wird. Der Satz liegt aktuell bei minus 0,5 Prozent. Ein Minus bedeutet für Geldhäuser Strafzinsen, wenn sie bei der Notenbank überschüssige Gelder parken. Der Satz ist bereits seit 2014 negativ.