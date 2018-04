Umfrage: Volkswirte erwarten EZB-Zinserhöhung jetzt erst Weihnachten 2019

Die EZB hatte im März angesichts des Aufschwungs im Währungsraum einen weiteren vorsichtigen Schritt in Richtung einer weniger expansiven Geldpolitik gewagt. Die Notenbank strich aus ihrem Ausblick die Option, ihre billionenschweren Anleihenkäufe erneut auszuweiten. An der Börse wird aktuell damit gerechnet, dass die EZB die Käufe bis Ende dieses Jahres einstellen wird. Bislang stellen die Euro-Wächter Zinserhöhungen erst weit nach Ende der vor allem in Deutschland umstrittenen Transaktionen in Aussicht.