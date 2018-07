Umfrage: Wirtschaftswachstum in der Euro Zone ebbt ab

Der von US-Präsident Donald Trump angezettelte Handelsstreit sorgt in der Wirtschaft für Verunsicherung. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will am Mittwoch in Washington mit Trump über das Thema reden, hat aber wohl keine konkreten Verhandlungsangebote im Gepäck. Vielmehr geht es darum, die Situation zu entspannen. Allerdings dürfte Juncker auch bemüht sein, die Amerikaner von den angedrohten, höheren Zöllen auf Autos aus der EU abzubringen.