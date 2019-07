Umsatz- und Ergebnissprung: Nachfrage nach Lasersystemen schiebt Carl Zeiss Meditec an

Die operative Umsatzrendite (Ebit-Marge) werde das Ziel von 15 bis 17,5 Prozent sogar übertreffen. Wegen Investitionen in die Forschung und Entwicklung werde sich die Profitabilität im nächsten Geschäftsjahr dann aber nicht weiter verbessern, kündigte Zeiss Meditec an. Die Aktien sprangen in der Spitze dennoch mehr als sieben Prozent auf 91,25 Euro und steuerten auf den größten Tagesgewinn des Jahres zu.