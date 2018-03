Umstrittene Treffen: Barrosos Job für Goldman Sachs soll vors Ethik-Komitee – zum zweiten Mal

Barroso nannte die ursprünglichen Empfehlungen O’Reillys sowie ihr Vorgehen in diesem Fall „eine auf seine Person zugeschnittene politische Attacke“, wie er in einem Brief vom 12. März schreibt, der auf der Website der EU-Ombudsfrau veröffentlicht wurde. Die Ombudsfrau ignoriere zudem die Erklärungen, die Katainen bereits zu dem Treffen abgegeben habe – dass es rein persönlicher Natur gewesen sei und nichts mit Lobbyarbeit zu tun gehabt hätte, schreibt Barroso.