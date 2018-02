Umstrittene Treffen: José Barroso - doch mehr als ein Goldman-Berater?

Doch Barroso hatte nicht nur ein Treffen mit Dombrovskis, sondern auch mit Jyrki Katainen, ebenfalls Vize der EU-Kommission. In einem Brüsseler Hotel in unmittelbarer Nähe des Kommissionsgebäudes kamen beide Ende Oktober 2017 zu einem Gespräch zusammen. „Herr Barroso und ich waren die einzigen Teilnehmer dieses Treffens, bei dem wir überwiegend über Handels- und Verteidigungsangelegenheiten gesprochen haben“, schreibt Katainen in einem nun bekannt gewordenen Brief über die Zusammenkunft. Spiegel Online hatte das Schreiben zuerst veröffentlicht.