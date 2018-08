Umstrittener Geldtransfer: Bundesbank ändert nach Streit über Iran-Millionen Geschäftsbedingungen

Einem früheren „Bild“-Bericht zufolge will der Iran Guthaben der Europäisch-Iranischen Handelsbank (eihbank) in Höhe von rund 300 Millionen Euro bei der Bundesbank abheben und in den Iran bringen. US-Botschafter Richard Grenell hatte die Bundesregierung aufgefordert, einzugreifen und einen Bargeld-Transfer zu stoppen. Mitte Juli hatte die Regierung offenbar noch nicht entschieden, wie sie mit der Sache umgehen will.