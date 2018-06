Umweltbelastung: Chinas Recycling-Stopp verschärft das weltweite Plastikmüll-Problem

Viele Verbraucher bemühten sich, Plastikprodukte zu recyceln, die am Ende aber gar nicht wiederverwertbar seien, sagt die Leiterin des Fachbereichs für Geologie und Umweltwissenschaften an der State University of New York in Fredonia, die an der Studie nicht beteiligt war. Eine mögliche Lösung wäre es, die Vielzahl an Kunststoffen in der Herstellung von Produkten zu begrenzen.