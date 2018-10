Ungeordneter Austritt: Bank of England warnt EU vor Brexit-Risiken

LondonDie britische Notenbank hat die EU aufgefordert, grenzüberschreitende Finanzgeschäfte besser gegen einen ungeordneten Brexit abzusichern. Das Vereinigte Königreich sei bereits deutlich vorangekommen, solche Risiken zu adressieren, teilte die Bank von England am Dienstag in London mit. In der EU gehe es bei diesem Thema dagegen kaum voran. Deshalb müssten die zuständigen Behörden nun handeln.