Uni-Ranking: Das sind die besten Hochschulen für Informatiker

Gleichzeitig sollte sich jeder angehende Informatikstudent überlegen, wie viel Praxis er schon in seinem Studium verankert haben will. Denn genau dort sieht Personalberaterin Hain den entscheidenden Unterschied zwischen den Fachhochschulen und den Universitäten. Während an den FHs häufig sehr anwendungsbezogen und in kleinen Gruppen unterrichtet werde, seinen „Universitätsabsolvierende erfahrungsgemäß fachlich breiter ausgebildet und weisen vor allem im theoretischen Umfeld und für die Forschung wichtige Skills auf.“ So oder so: Sich schon mal nach einem WG-Zimmer in Berlin, München oder Aachen umzuschauen, kann in jedem Fall nicht schaden.



