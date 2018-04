Union Investment: Fondsmanagerin Annecke lobt die neue Strategie der Deutschen Bank

Geht das Verständnis so weit, dass Sie auch eine Kapitalerhöhung für vertretbar hielten?

Wir hoffen nicht, dass es zu einer weiteren Kapitalerhöhung kommt, aber man kann das auch nicht ausschließen. Zwingende Voraussetzung dafür wäre, dass die Bank klare Zahlen und Pläne vorlegen kann, was genau sie reduziert, was das unter dem Strich kostet und wie die Gesamtbank mit dem neuen Zuschnitt nachhaltig profitabel sein kann.

Die Bank könnte natürlich auch weitere Anteile an der Fondsgesellschaft DWS verkaufen.

Das würde aber das Ziel unterlaufen, die Bedeutung der stabilen Ertragsquellen zu steigern.