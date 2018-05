Uniper-Untersuchung: Eon hat noch nicht über die Einsetzung eines Sonderprüfers entschieden

Hinter dem Antrag für die Hauptversammlung von Uniper steckt Schäfer zufolge der Hedgefonds Elliott, der nach letzten Angaben mehr als sieben Prozent an Uniper hält. Eon will sein Uniper-Paket von 47 Prozent an Fortum verkaufen. Wenn der Deal bis zum Treffen der Uniper-Aktionäre im Juni nicht über die Bühne geht, wird Eon auf der Hauptversammlung noch als Großaktionär in Erscheinung treten.