1,3 Millionen Stellenanzeigen Diese sechs Grafiken zeigen das Personal-Desaster der Gastronomie

Wer in diesen Tagen essen geht, bekommt die Personal-Misere der Gastronomie oft zu spüren: In vielen Restaurants kämpfen wenige Kellnerinnen und Kellner tapfer gegen viele Bestellungen an. Manche Bars und Gasthäuser mussten ihre Öffnungszeiten verringern, andere haben sogar ganz dichtgemacht. Schon vor der Pandemie war die Lage angespannt – doch als Corona kam und Hotels, Pensionen und Restaurants schließen mussten, suchten sich viele Beschäftigte Jobs in anderen Branchen. Hinzu kommt: Die Bundesregierung plant eine Rückkehr der Mehrwertsteuer auf 19 Prozent.