91 Jahre: Modeschöpfer Hubert de Givenchy gestorben

ParisDas Pariser Modehaus Givenchy hat den Tod seines Gründers Hubert de Givenchy bestätigt. Er sei ein Gentleman gewesen, der über ein halbes Jahrhundert lang Pariser Chic und Eleganz symbolisiert habe, teilte das Modehaus am Montag in einer Mitteilung in den sozialen Netzwerken mit. Laut Nachrichtenagentur AFP starb der Stardesigner bereits am Samstag im Alter von 91 Jahren.