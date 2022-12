Ab Februar Putin verbietet Ölexporte in Länder mit Preisdeckel

27. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Das Wladimir Putin beschlossene Verkaufsverbot soll dem Schutz der «nationalen Interessen» dienen. Bild: Bild: dpa

Russlands Präsident Wladimir Putin hat per Dekret den Verkauf von Öl an Länder verboten, die einen Preisdeckel auf den Rohstoff beschlossen haben. „Die Lieferungen von russischem Öl und Ölprodukten an ausländische Firmen und Personen sind verboten, wenn in diesen Verträgen direkt oder indirekt der Mechanismus zur Fixierung einer Preisobergrenze eingebaut ist”, heißt es in dem veröffentlichten Dokument.