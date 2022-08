Adidas, Volkswagen, Fresenius Die Aufsichtsräte haben als CEO-Kontrolleure versagt

Verantwortung dafür nehmen sie aber nicht. Obwohl sie – zumindest bei Adidas und Volkswagen – die Verträge mit den Vorstandsvorsitzenden sogar vorzeitig verlängert hatten. Zu einer Zeit also, als es schon rumorte. Adidas-Chef Rorsted und VW-Boss Diess wurden ruppige Führungsstile nachgesagt. Und in der Causa Rorsted gab es schon vor Jahren Zweifel an der bröckelnden Innovationsstärke des Sportartikelausrüsters. Die Personalausschüsse der Aufsichtsräte hätten es also wissen können – setzten sich aber über Kritik hinweg.