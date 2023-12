Agrar Anbindehaltung adé: Glückliche Kühe - unglückliche Bauern?

LKV-Geschäftsführer Schäffer rechnet so: „Wenn früher die Baukosten für einen Milchviehstall bei 10.000 oder 12.000 Euro pro Kuh in einem Stall lagen, so liegen sie heute bei 14.000 bis 20.000 Euro, um das Tierwohl und die Arbeitsabläufe zu gewährleisten.” Für größere Betriebe ab 70 Kühen könnte der Aufwand noch tragbar sein, für kleinere Betriebe jedoch nicht. Auch „Naturland”-Sprecher Fadl sagt: „Für die Kleinstbetriebe würde sich eine Investition in einen Laufstall nicht rechnen, dann machen sie dicht, weil es sich nicht lohnt.”