Agrar Bauernpräsident: Tierhaltungslogo schnell ausweiten

28. Juni 2023 | Quelle: dpa

Bauernverbandspräsident Joachim Rukwied beim Deutschen Bauerntag in Münster. Bild: Bild: dpa

Zum Auftakt des Deutschen Bauerntages in Münster hat Bauernpräsident Joachim Rukwied die Politik aufgefordert, die Rahmenbedingungen für die Tierhaltung in Deutschland zu verbessern. „Ich will hier gemeinsam mit ihnen für den Tierhaltungsstandort Deutschland kämpfen und da muss jetzt hier der Rahmen gesetzt werden”, sagte Rukwied am Mittwoch zu den knapp 500 Delegierten und 300 Gästen.