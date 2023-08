Agrar Bauernverband: Zu viel Regen für die Getreideernte

03. August 2023 | Quelle: dpa

Das feuchte Wetter hat Folgen für die Getreideernte. Bild: Bild: dpa

Die ausgiebigen Regenfälle in vielen Teilen Deutschlands haben in den vergangenen zwei Wochen die Getreideernte behindert. Zwar sei die Ernte der Wintergerste weitgehend abgeschlossen, aber bei Weizen, Roggen und Triticale - einer Kreuzung aus Weizen und Roggen - sei erst ein knappes Fünftel der Anbaufläche gedroschen worden, teilte der Deutsche Bauernverband am Donnerstag in seiner zweiten Ernteeinschätzung für dieses Jahr in Berlin mit.