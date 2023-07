Agrar Bio-Landwirtschaft wächst leicht - kommt bald mehr Tempo?

Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) will das Bio-Wachstum mit einer Reihe von Maßnahmen ankurbeln - denn für mehr Öko auf den Feldern braucht es auch eine wachsende Nachfrage in Handel und Gastronomie. Ein wichtiger Hebel soll die Gemeinschaftsverpflegung mit täglich 17 Millionen Esssensgästen in Kantinen und Mensen von Unternehmen, Schulen, Kitas oder Behörden sein. Der Bio-Anteil der jeweiligen Küche soll bald an einem freiwillig einsetzbaren Logo zu erkennen sein, und zwar in den Medaillenfarben Gold, Silber und Bronze. Zu nutzen sein soll es - auch zur Werbung - ebenso in Restaurants und Imbissen. Der Bundesrat soll die Pläne an diesem Freitag billigen.