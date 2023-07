Agrar Erdbeer- und Spargelernte so gering wie seit Jahren nicht

20. Juli 2023 | Quelle: dpa

Die Spargelernte wird 2023 auf 105.700 Tonnen geschätzt. Bild: Bild: dpa

Die Erdbeer- und Spargelernte in Deutschland ist 2023 voraussichtlich so schlecht ausgefallen wie seit vielen Jahren nicht. Bei Erdbeeren erwarten Landwirtschaftsbetriebe nach ersten Schätzungen mit rund 84.700 Tonnen die geringste Erntemenge im Freiland seit 1998, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte.