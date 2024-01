Agrar Nach Hilfszusagen: Bauern in Frankreich protestieren weiter

27. Januar 2024 | Quelle: dpa

Frankreichs Regierung hat den Landwirten angesichts sich ausweitender Proteste weitreichende Hilfszusagen gemacht. Bild: Bild: dpa

Die Landwirte in Frankreich wollen trotz Hilfszusagen der Regierung weiter protestieren. Man werde zwar die Straßensperrungen vorläufig aufheben, sie Anfang nächster Woche aber wieder aufnehmen, sagte Pierrick Hore, Generalsekretär der Gewerkschaft Junger Landwirte, im Radiosender RMC. Auch der Chef der FNSEA, Frankreichs größter landwirtschaftlicher Gewerkschaft in Frankreich FNSEA, hält an der Mobilisierung fest.