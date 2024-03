Agrar Özdemir: Gespräche über Entlastungen für Bauern laufen

15. März 2024 | Quelle: dpa

Cem Özdemir spricht während einer Pressekonferenz zum Abschluss der dreitägigen Agrarministerkonferenz. Bild: Bild: dpa

Bundesagrarminister Cem Özdemir hat baldige Vorschläge zur Entlastung landwirtschaftlicher Betriebe in Aussicht gestellt. Dazu gebe es Gespräche der Bundesregierung und der Koalitionsfraktionen im Bundestag, machte der Grünen-Politiker am Freitag nach Beratungen mit seinen Länderkollegen in Erfurt deutlich. Details könne er nicht nennen. Unter anderem geht es demnach um Beratungen in Zusammenhang mit dem Wachstumschancengesetz, das am 22. März in den Bundesrat kommt. Er sei sehr zuversichtlich, dass es zu einer Verständigung komme, sagte Özdemir.