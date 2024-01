Agrar Özdemir und die Gunst der Stunde für einen „Tierwohlcent”

16. Januar 2024 | Quelle: dpa

Schnitzel und Koteletts im Supermarkt sollen nicht zu teuer sein. Aber wie können Schweine dann mehr Platz im Stall bekommen, was sich ja auch viele wünschen? Damit Bauern nicht allein auf Milliarden-Mehrkosten für eine bessere Tierhaltung sitzen bleiben, müsste eine verlässliche Finanzierung her. Doch alle Ansätze dazu stecken seit Jahren politisch fest. Nun will Bundesagrarminister Cem Özdemir als Konsequenz aus den Bauernprotesten die Gunst der Stunde nutzen. Ein lange diskutierter „Tierwohlcent” müsse jetzt kommen, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Berlin.