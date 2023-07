Agrar Wohl kleinste Erdbeerernte seit 25 Jahren

20. Juli 2023 | Quelle: dpa

Die Spargelernte wird 2023 auf 105.700 Tonnen geschätzt. Bild: Bild: dpa

Das Geschäft mit heimischen Erdbeeren läuft weiter schwierig. Bei der Erntemenge zeichnet sich in diesem Jahr ein erneutes Minus nach dem schon verhältnismäßig schlechten Ergebnis von 2022 ab, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Zu erwarten ist demnach ein Rückgang um 14 Prozent auf 84.700 Tonnen - das wäre die kleinste Freiland-Menge seit 25 Jahren. Auch bei Spargel fällt die Saisonbilanz 2023 wohl enttäuschend aus. Bei Getreide sorgen nach Branchenangaben aber überraschend erfreuliche Ergebnisse bei Wintergerste für einen vielerorts guten Start in die Ernte.