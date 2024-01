Nachdem der Haushaltsausschuss des Bundestags am Vortag an geplanten Kürzungen bei Dieselsubventionen für die Bauern festgehalten hatte, kündigte Bauernpräsident Joachim Rukwied weitere, kleinere Proteste für die kommenden Tage an. „Unsere Bauern sind enttäuscht, dass sie kein Gehör gefunden haben”, sagte er. „Es wird ab nächster Woche wieder Aktionen geben, eher nadelstichartig, um nochmal auf besondere Weise zum Ausdruck zu bringen, wie wichtig die Rücknahme ist.” Daneben setze der Bauernverband aber vor allem auf weitere Gespräche mit der Regierung und den Bundestagsfraktionen.