Agrarwirtschaft Mehr Bio in den Höfen - und auf den Tellern?

03. April 2024 | Quelle: dpa

Immer mehr Höfe setzen auf ökologische Tierhaltung. Bild: Bild: dpa

Der Ausbau der Bio-Landwirtschaft in Deutschland ist vom Ziel der Bundesregierung für das Jahr 2030 noch weit entfernt. Bis dahin sollen 30 Prozent der Agrarflächen ökologisch bewirtschaftet werden - so sieht es die „Bio-Strategie 2030” vor. Im Jahr 2023 allerdings lag der Anteil erst bei 11,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte.